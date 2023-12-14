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Проблемы со связью еще есть. В "Киевстаре" рассказали, что делать, если SIM-карта не в сети

Украина, Четверг 14 декабря 2023 14:43
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Проблемы со связью еще есть. В "Киевстаре" рассказали, что делать, если SIM-карта не в сети Фото: в "Киевстаре" рассказали, что делать, если SIM-карта не в сети (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Проблемы со связью "Киевстар" еще есть после сбоя 12 декабря. В компании рассказали, что делать, если SIM-карта не в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Киевстара".

"В некоторых населенных пунктах все еще возникают кратковременные сложности со связью, но наши специалисты их устраняют. Извиняемся за неудобства и работаем дальше", - говорится в сообщении.

Если SIM-карта не регистрируется в сети

Надо сделать следующее:

  • перезагрузить телефон;
  • включить и отключить "авиарежим".

Что по другим услугам?

Как отметили в компании, голосовой сервис подключен. Однако, как отмечают специалисты, его доступность и качество зависят от многих факторов, работы ведутся. Сеть "Домашнего Интернета" восстановлена на 93%.

Сбой в "Киевстаре"

Масштабный сбой в сети мобильного оператора "Киевстар" случился 12 декабря. Позже выяснилось, что "Киевстар" попал под массовую атаку хакеров. Она стала неожиданной для банков. Так, до 40% POS-терминалов в торговых сетях закончили работать. В частности, из-за сбоя возникли проблемы в работе терминалов и банкоматов "ПриватБанка" и Ощадбанка, возникла и новая проблема.

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