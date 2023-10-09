Проблеми із бюджетом у США посилюють невизначеність щодо допомоги Україні, - Боррель

Проблеми із бюджетом у Сполучених Штатах Америки посилюють невизначеність щодо подальшої допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного дипломата Європейського Союзу Жозепа Борреля.
За його словами, перипетії навколо ухвалення бюджету США, де немає допомоги Україні, посилюють невизначеність щодо майбутньої підтримки з боку Вашингтона.
"У короткостроковій перспективі ми не змогли компенсувати відсутність підтримки США, і ми сподіваємося, що наші друзі та союзники швидко знайдуть способи вийти з глухого кута", - зазначив Боррель.
Він наголосив, що якщо подібна ситуація триватиме у майбутньому, то це підвищить відповідальність Євросоюзу.
Також дипломат додав, що ЄС зміцнює оборонну співпрацю з Україною, а мир має бути встановлений лише на справедливих умовах Києва.
"Ми надіслали сильний сигнал Росії: ми продовжуємо і продовжуватимемо повністю підтримувати боротьбу України за свободу і суверенітет", - зазначив Боррель.
Нагадаємо, Конгрес США не вніс нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет. Це питання хочуть розглянути окремо.
Крім того, Палата представників відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті, який підтримував військову допомогу Україні.
На тлі цього Пентагон вже попередив Конгрес про можливі проблеми з постачанням зброї в Україну. За даними видання Politico, у Байдена шукають альтернативні шляхи фінансування допомоги Україні.
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