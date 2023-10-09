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Проблеми із бюджетом у США посилюють невизначеність щодо допомоги Україні, - Боррель

Фото: голова європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Проблеми із бюджетом у Сполучених Штатах Америки посилюють невизначеність щодо подальшої допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного дипломата Європейського Союзу Жозепа Борреля.

За його словами, перипетії навколо ухвалення бюджету США, де немає допомоги Україні, посилюють невизначеність щодо майбутньої підтримки з боку Вашингтона.

"У короткостроковій перспективі ми не змогли компенсувати відсутність підтримки США, і ми сподіваємося, що наші друзі та союзники швидко знайдуть способи вийти з глухого кута", - зазначив Боррель.

Він наголосив, що якщо подібна ситуація триватиме у майбутньому, то це підвищить відповідальність Євросоюзу.

Також дипломат додав, що ЄС зміцнює оборонну співпрацю з Україною, а мир має бути встановлений лише на справедливих умовах Києва.

"Ми надіслали сильний сигнал Росії: ми продовжуємо і продовжуватимемо повністю підтримувати боротьбу України за свободу і суверенітет", - зазначив Боррель.

Суперечки в Конгресі США

Нагадаємо, Конгрес США не вніс нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет. Це питання хочуть розглянути окремо.

Крім того, Палата представників відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті, який підтримував військову допомогу Україні.

На тлі цього Пентагон вже попередив Конгрес про можливі проблеми з постачанням зброї в Україну. За даними видання Politico, у Байдена шукають альтернативні шляхи фінансування допомоги Україні.

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Сполучені Штати АмерикиЖозеп БоррельЕвросоюзВійськова допомога