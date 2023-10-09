Проблемы с бюджетом в США усугубляют неопределенность относительно помощи Украине, - Боррель

По его словам, перипетии вокруг принятия бюджета США, где нет помощи Украине, усиливают неопределенность будущей поддержки со стороны Вашингтона.

"В краткосрочной перспективе мы не смогли компенсировать отсутствие поддержки США, и мы надеемся, что наши друзья и союзники быстро найдут способы выйти из тупика", - отметил Боррель.

Он подчеркнул, что если подобная ситуация будет продолжаться в будущем, это повысит ответственность Евросоюза.

Также дипломат добавил, что ЕС укрепляет оборонное сотрудничество с Украиной, а мир должен быть установлен на справедливых условиях Киева.

"Мы послали сильный сигнал России: мы продолжаем и будем полностью поддерживать борьбу Украины за свободу и суверенитет", - отметил Боррель.

Споры в Конгрессе США

Напомним, Конгресс США не внес новое финансирование помощи Украине в закон о временном бюджете. Этот вопрос хотят рассмотреть раздельно.

Кроме того, Палата представителей отправила в отставку спикера Кевина Маккарти, поддерживавшего военную помощь Украине.

На фоне этого Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах с поставкой оружия в Украину. По данным издания Politico, у Байдена ищут альтернативные пути финансирования помощи Украине.