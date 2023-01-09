Проблеми з декларацією: НАБУ оголосило в розшук нардепа від "Слуги народу"

За даними відомства, Шол не вказала в декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві. Нардеп підозрюється у декларуванні неправдивої інформації,зазначено в релізі НАБУ.

"НАБУ розшукує народну депутатку України IX скликання, яка не вказала в декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві, вартість якої становить близько 5 млн грн", - сказано у повідомленні.

При цьому на сайті “Слуги народу” вказано, що Шол входить до комітету Верховної Ради з аграрної та земельної політики. Вона також очолює підкомітет з питань розвитку базових галузей в агропромисловому комплексі.

Маргариті Шол 35 років, вона родом з міста Маріуполь. Вона навчалась у Приазовському державному технічному університеті. На виборах президента України 2019 року була довіреною особою Володимира Зеленського.