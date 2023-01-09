Проблемы с декларацией: НАБУ объявило в розыск нардепа от "Слуги народа"

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск народного депутата в партии "Слуга народа" Маргариту Шол.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook НАБУ.
По данным ведомства, Шол не указала в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве. Нардеп подозревается в декларировании ложной информации, отмечается в релизе НАБУ.
"НАБУ разыскивает народную депутатку Украины IX созыва, не указавшую в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой составляет около 5 млн грн", - сказано в сообщении.
При этом на сайте "Слуги народа" указано, что Шол входит в комитет Верховной Рады по аграрной и земельной политике. Она также возглавляет подкомитет по развитию базовых отраслей в агропромышленном комплексе.
Маргарите Шол 35 лет, она родом из города Мариуполь. Она училась в Приазовском государственном техническом университете. На выборах президента Украины 2019 был доверенным лицом Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что Национальное бюро расследований объявило в розыск бизнесмена Андрея Довбенко и сообщило о подозрении по делу о финансовых махинациях, связанных с АРМА.
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