Проблемы с декларацией: НАБУ объявило в розыск нардепа от "Слуги народа"

По данным ведомства, Шол не указала в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве. Нардеп подозревается в декларировании ложной информации, отмечается в релизе НАБУ.

"НАБУ разыскивает народную депутатку Украины IX созыва, не указавшую в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой составляет около 5 млн грн", - сказано в сообщении.

При этом на сайте "Слуги народа" указано, что Шол входит в комитет Верховной Рады по аграрной и земельной политике. Она также возглавляет подкомитет по развитию базовых отраслей в агропромышленном комплексе.

Маргарите Шол 35 лет, она родом из города Мариуполь. Она училась в Приазовском государственном техническом университете. На выборах президента Украины 2019 был доверенным лицом Владимира Зеленского.