Довбенко, якого НАБУ оголосило в розшук, заявив про готовність співпрацювати зі слідством

Національне бюро розслідувань оголосило в розшук бізнесмена Андрія Довбенка та повідомило про підозру у справі про фінансові махінації, пов’язані з АРМА. Сам юрист заявляє, що дізнався про підозру зі ЗМІ.

"Я не отримував жодних документів від НАБУ - ні підозри, ні будь-яких повісток. Щойно я дізнався про справу проти мене, я одразу написав детективам та прокурорам НАБУ. Повідомив їм свої контакти, контакти своїх адвокатів та про готовність до співпраці зі слідством", - написав юрист.

За його словами, його адвокати також зв’язались зі слідством - направили офіційні листи до НАБУ та САП.

"Хочу зазначити, що ні я, ні мої адвокати поки не отримали від НАБУ та САП цієї підозри, хоча запит ми відправили слідству. На жаль, жодні документи до цього часу нам не надані. Згодом зі ЗМІ я дізнався про те, що мене нібито оголосили в розшук, хоча я не приховую місце свого перебування. Я постійно проживаю за кордоном вже не один рік. Не розумію необхідності мого розшуку, оскільки місцезнаходження моє відоме, я перебуваю на зв’язку зі слідством та готовий до співпраці. Готовий дати відповіді на будь-які питання, готовий до допиту в будь-який зручний для них момент. У НАБУ великий досвід здійснення слідчих дій за кордоном. Кримінальний процесуальний кодекс надає їм можливості вчиняти процесуальні дії щодо осіб, які проживають за кордоном", - додав він.

Нагадаємо, за даними НАБУ, Довбенко впродовж кількох років мав опосередкований вплив на формування та реалізацію державної правової політики Міністерства юстиції України, АРМА, ДП "СЕТАМ".

Довбенко є керуючим партнером інвестиційної компанії EVRIS Invest.