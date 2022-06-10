Проблема с водой в Николаеве: мэр рассказал о ситуации

"Ориентировочно два месяца назад россияне разрушили водопровод, который обеспечивал город Николаев водой из реки Днепр. Его протяженность 73 километра. Количество и объем воды, которую мы перекачивали из Днепра, составляла примерно 120 тысяч кубических метров в сутки. После того, как они разрушили трубу, около месяца мы были вообще без централизованного водоснабжения", - напоминает Сенкевич.

По его словам, город получал питьевую воду из скважин, развозили и сейчас продолжают развозить ее по Николаеву и бесплатно раздавать людям.

"Через месяц после разрушения трубопровода нам удалось наладить водоснабжение из реки Южный Буг, на которой стоит Николаев. Но по количеству солей, по качеству и жесткости эта вода не может быть питьевой. Хуже всего - это именно соли. Вода имеет вкус моря. То есть когда вы принимаете душ, вы словно в море купаетесь", - пояснил Сенкевич.

Он подчеркнул, что такую воду нельзя пить, она является технической. Поэтому николаевцы продолжают получать питьевую воду на улицах из машин, а также покупать ее в магазинах бутилированной.

"Но жители имеют воду для того, чтобы помыть посуду, принять душ и т. д....Что делать дальше? Мы работаем сейчас с Министерством развития общин и территорий, с министром Алексеем Чернышевым, а также с посольством Дании по изменению систем очистки этой воды, которую мы получаем, и доведение ее до норм питьевой воды в Украине", - рассказывает Сенкевич.

Напомним, недавно в Николаевской ОВА рассказали, когда в городе будет решен вопрос подачи питьевой воды.

Ранее сообщалось, что Кабмин выделил из резервного фонда госбюджета 56 млн грн на восстановление водоснабжения в Николаеве.

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