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Ким рассказал, когда в Николаеве будет решен вопрос подачи питьевой воды

Новина українською →
Николаев, Вторник 07 июня 2022 15:16
Ким рассказал, когда в Николаеве будет решен вопрос подачи питьевой воды Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Николаеве пока не решен вопрос с подачей питьевой воды. Эта проблема может быть решена в течение двух месяцев.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"Пока решений нет, мы работаем над этим. Это длительный процесс на 2 месяца точно, не меньше. В кранах сейчас есть вода, это техническая вода, которую можно использовать в быту", - заявил он.

Ким добавил, что питьевую воду привозят в Николаев, после чего ее развозят жителям.

Он подчеркнул, что люди вынуждены набирать питьевую воду, покупать или фильтровать дополнительно.

Ранее сообщалось, что Кабмин выделил из резервного фонда госбюджета 56 млн грн на восстановление водоснабжения в городе Николаев.

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Виталий Ким Николаев
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