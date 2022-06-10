Проблема з водою в Миколаєві: мер розповів про ситуацію

"Орієнтовно два місяці тому росіяни зруйнували водопровід, який забезпечував місто Миколаїв водою з річки Дніпро. Його протяжність 73 кілометри. Кількість та об'єм води, яку ми перекачували з Дніпра, складала приблизно 120 тисяч кубічних метрів на добу. Після того, як вони зруйнували трубу, близько місяця ми були взагалі без централізованого водопостачання", - нагадує Сєнкевич.

За його словами, місто отримувало питну воду зі свердловин, розвозили і наразі продовжують розвозити її по Миколаєву та безкоштовно роздавати людям.

"Через місяць після руйнування трубопроводу нам вдалося налагодити водопостачання з річки Південний Буг, на якій стоїть Миколаїв. Але за кількістю солей, за якістю та жорсткістю ця вода не може бути питною. Найгірше - це саме солі. Вода має смак моря. Тобто коли ви приймаєте душ, ви наче в морі купаєтесь", - пояснив Сєнкевич.

Він наголосив, що таку воду не можна пити, вона є технічною. Тому миколаївці продовжують отримувати питну воду на вулицях з машин, а також купляти її в магазинах бутельованою.

"Але мешканці мають воду для того, щоби помити посуд, прийняти душ тощо...Що робити далі? Ми працюємо зараз з Міністерством розвитку громад і територій, з міністром Олексієм Чернишовим, а також з посольством Данії щодо зміни систем очищування цієї води, яку ми отримуємо, і щодо доведення її до норм питної води в Україні", - розповідає Сєнкевич.

Нагадаємо, нещодавно в Миколаївській ОВА розповіли, коли в місті буде вирішено питання подачі питної води.

Раніше повідомлялося, що Кабмін виділив з резервного фонду держбюджету 56 млн грн на відновлення водопостачання в Миколаєві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.