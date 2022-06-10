Проблема с водой в Николаеве: мэр рассказал о ситуации

В Николаеве удалось восстановить водоснабжение из реки Южный Буг. До этого город почти месяц был без централизованного снабжения через разрушенный оккупантами водопровод.

"Ориентировочно два месяца назад россияне разрушили водопровод, который обеспечивал город Николаев водой из реки Днепр. Его протяженность 73 километра. Количество и объем воды, которую мы перекачивали из Днепра, составляла примерно 120 тысяч кубических метров в сутки. После того, как они разрушили трубу, около месяца мы были вообще без централизованного водоснабжения", - напоминает Сенкевич.

По его словам, город получал питьевую воду из скважин, развозили и сейчас продолжают развозить ее по Николаеву и бесплатно раздавать людям.

"Через месяц после разрушения трубопровода нам удалось наладить водоснабжение из реки Южный Буг, на которой стоит Николаев. Но по количеству солей, по качеству и жесткости эта вода не может быть питьевой. Хуже всего - это именно соли. Вода имеет вкус моря. То есть когда вы принимаете душ, вы словно в море купаетесь", - пояснил Сенкевич.

Он подчеркнул, что такую воду нельзя пить, она является технической. Поэтому николаевцы продолжают получать питьевую воду на улицах из машин, а также покупать ее в магазинах бутилированной.

"Но жители имеют воду для того, чтобы помыть посуду, принять душ и т. д....Что делать дальше? Мы работаем сейчас с Министерством развития общин и территорий, с министром Алексеем Чернышевым, а также с посольством Дании по изменению систем очистки этой воды, которую мы получаем, и доведение ее до норм питьевой воды в Украине", - рассказывает Сенкевич.

Напомним, недавно в Николаевской ОВА рассказали, когда в городе будет решен вопрос подачи питьевой воды.

Ранее сообщалось, что Кабмин выделил из резервного фонда госбюджета 56 млн грн на восстановление водоснабжения в Николаеве.

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