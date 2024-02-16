Проблема імпортозаміщення може зупинити авіаційну галузь, - Мілешко

За два-три роки Україна може втратити можливість експлуатації гелікоптерів Мі-8, а згодом і літаків Ан-124 через брак деталей для їхнього технічного обслуговування та ремонту. Це поставить під загрозу існування значну частину української авіагалузі. А ринок міжнародних гуманітарних авіаційних перевезень, де одним із лідерів зараз є Україна, буде розподілений між компаніями з рф та Казахстану.

Про це написав у своєму блозі на порталі ЛІГА.net підприємець, власник авіакомпанії CONSTANTA , засновник та співвласник групи компаній авіаційної галузі Роман Мілешко .

За його словами, рішення щодо майбутнього авіагалузі має бути розглянуто та донесено до бізнесу як офіційна позиція держави.

Доставка гуманітарних вантажів в Африканському регіоні (фото надано прес-службою компанії CONSTANTA)

Перевагу Мі-8 надають понад 50 країн світу через унікальність цього гелікоптера та його низьку вартість обслуговування. Адже саме Мі-8 є головною технікою, що використовується на ринку гуманітарних перевезень, експлуатується у зонах стихійних лих, спеціальних операцій, для гасіння лісових пожеж.

Перевезення працівників гуманітарної місії вертольотом Мі-8 (фото надано пресслужбою компанії CONSTANTA)

За словами Романа Мілешка, зараз українські авіакомпанії ремонтують техніку виключно за рахунок власних запасів деталей з минулих років. Але коли вони закінчаться, це автоматично зупинить ремонт і технічне обслуговування Мі-8 та Ан-124.

Найбільш ефективний шлях продовження експлуатації радянської авіатехніки, зокрема й гвинтокрила Мі-8, - це налагодження заміщення російських комплектуючих з відкриттям власного українського ремонту та виробництва повного комплексу компонентів авіаційної техніки за підтримки держави. На вибудову цього процесу, на думку експерта, знадобиться від двох до п’яти років. При цьому варто зауважити, що двигуни, допоміжна силова установка та редуктор Мі-8 (МТВ) вже давно виробляються в України, а це більша частина загальної вартості гелікоптера.

Інший шлях - поступова повна заміна радянської авіатехніки, зокрема й гвинтокрилів, закордонними зразками. Але від цього програє економіка, промисловість та обороноздатність України, а галузі буде потрібен так званий "перехідний період".

"Навіть якщо українським компаніям буде надано пільгові програми для купівлі нової техніки - слід враховувати, що перехід на експлуатацію нових літаків та гелікоптерів, не те саме, що почати кермувати автомобілем новішої моделі після старої. Йдеться про навчання пілотів і техніків, наліт певної кількості годин (загальна вимога - 1500 годин) до того, як вони зможуть пройти обов’язкову сертифікацію", - підкреслив Роман Мілешко.

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