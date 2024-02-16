Проблема импортозамещения может остановить авиационную отрасль, - Милешко

Через два-три года Украина может потерять возможность эксплуатации вертолетов Ми-8, а впоследствии и самолетов Ан-124 из-за нехватки деталей для их технического обслуживания и ремонта. Это поставит под угрозу существование значительную часть украинской авиаотрасли. А рынок международных гуманитарных авиационных перевозок, где одним из лидеров сейчас является Украина, будет распределен между компаниями из России и Казахстана.

Об этом написал в своем блоге на портале ЛІГА.net предприниматель, владелец авиакомпании CONSTANTA , основатель и совладелец группы компаний авиационной отрасли Роман Милешко .

По его словам, решение о будущем авиаотрасли должно быть рассмотрено и донесено до бизнеса как официальная позиция государства.

Доставка гуманитарных грузов в Африканском регионе (это предоставлено пресс-службой компании CONSTANTA)

Предпочтение Ми-8 предоставляют более 50 стран мира из-за уникальности этого вертолета и его низкой стоимости обслуживания. Ведь именно Ми-8 является главной техникой, используемой на рынке гуманитарных перевозок, эксплуатируется в зонах стихийных бедствий, специальных операций для тушения лесных пожаров.

Перевозка работников гуманитарной миссии вертолетом Ми-8 (фото предоставлено пресс-службой компании CONSTANTA)

По словам Романа Милешко, сейчас украинские авиакомпании ремонтируют технику исключительно за счет собственных запасов деталей с прошлых лет. Но когда они кончатся, это автоматически остановит ремонт и техническое обслуживание Ми-8 и Ан-124.

Наиболее эффективный путь продолжения эксплуатации советской авиатехники, в том числе вертолета Ми-8, - это налаживание замещения российских комплектующих с открытием собственного украинского ремонта и производства полного комплекса компонентов авиационной техники при поддержке государства. На выстраивание этого процесса, по мнению эксперта, уйдет от двух до пяти лет. При этом стоит заметить, что двигатели, вспомогательная силовая установка и редуктор Ми-8 (МТВ) уже давно производятся в Украине, а это большая часть общей стоимости вертолета.

Другой путь - постепенная полная замена советской авиатехники, в том числе вертолетов, зарубежными образцами. Но от этого проигрывает экономика, промышленность и обороноспособность Украины, а отрасли потребуется так называемый "переходный период".

"Даже если украинским компаниям будут предоставлены льготные программы для покупки новой техники - следует учитывать, что переход на эксплуатацию новых самолетов и вертолетов, не то же, что начать управлять автомобилем более новой модели после старой. Речь идет об обучении пилотов и техников, налет определенного количества часов (общее требование - 1500 часов) до того, как они смогут пройти обязательную сертификацию", - подчеркнул Роман Милешко.

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