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Німеччина відправить Україні 10 тисяч терміналів Starlink, - Мінцифри

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Київ, Середа 25 січня 2023 13:52
Німеччина відправить Україні 10 тисяч терміналів Starlink, - Мінцифри Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна отримає від Німеччини 10 тисяч терміналів Starlink для супутникового інтернету. Це відбудеться вже в лютому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Подякував німецькому народу за нову партію з 10 тисяч "Старлінків", які ми отримаємо наступного місяця", - написав Федоров.

Зазначимо, що станом на середину січня поточного року було відомо, що Україна отримала від партнерів вже 30 тисяч терміналів Starlink, а останню партію допомогла придбати Польща.

Також ми писали про те, що Україна невдовзі отримає від партнерів ще близько 5000 тисяч терміналів Starlink і більшість з них буде направлено військовим.

Нагадаємо, раніше Starlink оголосив про підвищення цін на свої послуги для українців.

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Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації Starlink
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