В вакцине Moderna обнаружили посторонние вещества. Компания назвала возможную причину

В Moderna предполагают, что загрязнение флаконов твердыми частицами произошло во время фасовки препаратов на производственной линии в Испании.

Компания заявила, что изучает этот вопрос со своим партнером Takeda Pharmaceutical и регулирующими органами, которые также предполагают, что загрязнение вакцин произошло на испанском производственной площадке.

Впрочем, испанская компания Rovi, которая разливает вакцины Moderna для рынков за пределами США, до сих пор не предоставила никаких комментариев.

Известно, что в партии вакцин, из-за которых поступили жалобы, было 565 400 доз. Однако Moderna сообщила, что "из-за осторожности" приостановила поставки и двух соседних.