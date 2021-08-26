У вакцині Moderna виявили сторонні речовини. Компанія назвала можливу причину

У Moderna припускають, що забруднення флаконів твердими частинками сталося під час фасування препаратів на виробничій лінії в Іспанії.

Компанія заявила, що вивчає це питання зі своїм партнером Takeda Pharmaceutical і регулюючими органами, які також припускають, що забруднення вакцин відбулося на іспанському виробничому майданчику.

Втім, іспанська компанія Rovi, яка розливає вакцини Moderna для ринків за межами США, досі не надала жодних коментарів.

Відомо, що у партії вакцин, через які надійшли скарги, було 565 400 доз. Однак Moderna повідомила, що і "з обережності" призупинила постачання і двох сусідніх.