Проблем із поверненням обов'язкового декларування не виникне, - Юрчишин

Українській владі необхідно до кінця липня 2023 року повернути обов'язкове декларування доходів чиновників. У Верховній раді уже зареєстровано відповідний законопроект.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив перший заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

За його словами, у Раді вважають, що питання щодо декларування не викличуть складнощів.

"Виконати (маяки з декларування - ред.) - взагалі без проблем. Відповідний проект закону авторства Давида Арахамії вже в парламенті й готовий до розгляду. Удосконалити аспекти безпеки можна між першим та другим читанням", - заявив Юрчишин.

Він зауважив, що під аспектами безпеки мається на увазі рівень публічності інформації у деклараціях за умов війни.