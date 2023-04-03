Проблем із поверненням обов'язкового декларування не виникне, - Юрчишин

Українській владі необхідно до кінця липня 2023 року повернути обов'язкове декларування доходів чиновників. У Верховній раді уже зареєстровано відповідний законопроект.
Про це у коментарі РБК-Україна заявив перший заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.
За його словами, у Раді вважають, що питання щодо декларування не викличуть складнощів.
"Виконати (маяки з декларування - ред.) - взагалі без проблем. Відповідний проект закону авторства Давида Арахамії вже в парламенті й готовий до розгляду. Удосконалити аспекти безпеки можна між першим та другим читанням", - заявив Юрчишин.
Він зауважив, що під аспектами безпеки мається на увазі рівень публічності інформації у деклараціях за умов війни.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) зобов'язалася до кінця липня 2023 року повернути обов'язкове декларування доходів чиновників.
Нагадаємо, Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.
Детальніше про Меморандум можна прочитати в матеріалі РБК-Україна - "Курс гривні, тарифи, держборг. Що Україна пообіцяла МВФ у новій кредитній програмі".
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