UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Проблем із поверненням обов'язкового декларування не виникне, - Юрчишин

Фото: перший заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин (goloszmin.org)
Автор: Наталія Кава, Юрій Дощатов

Українській владі необхідно до кінця липня 2023 року повернути обов'язкове декларування доходів чиновників. У Верховній раді уже зареєстровано відповідний законопроект.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив перший заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

За його словами, у Раді вважають, що питання щодо декларування не викличуть складнощів.

"Виконати (маяки з декларування - ред.) - взагалі без проблем. Відповідний проект закону авторства Давида Арахамії вже в парламенті й готовий до розгляду. Удосконалити аспекти безпеки можна між першим та другим читанням", - заявив Юрчишин.

Він зауважив, що під аспектами безпеки мається на увазі рівень публічності інформації у деклараціях за умов війни.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) зобов'язалася до кінця липня 2023 року повернути обов'язкове декларування доходів чиновників.

Нагадаємо, Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

Детальніше про Меморандум можна прочитати в матеріалі РБК-Україна - "Курс гривні, тарифи, держборг. Що Україна пообіцяла МВФ у новій кредитній програмі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Декларації про доходиМВФ