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Україна погодить податкове законодавство з нормами ЄС, - Меморандум із МВФ

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Україна, Субота 01 квітня 2023 10:45
Україна погодить податкове законодавство з нормами ЄС, - Меморандум із МВФ Фото: Україна пообіцяла МВФ погодити податкове законодавство з нормами ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) зобов'язалася узгодити податкове законодавство з нормами Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

"Ми визначимо до кінця вересня 2023 року додаткові заходи щодо отримання доходів, які мають бути реалізовані у 2023 році, зосередивши увагу на тих, які можуть бути інтегровані у прогнози доходів бюджету на 2024 рік (наприклад, узгодження податків із директивами ЄС)", - йдеться у документі.

Влада також підтвердила намір ухвалити закон, який з 1 липня 2023 року скасує 2%-й податок і дозволить відновити податкові перевірки.

"Закон усуне особливості застосування спрощеного режиму оподаткування платниками податків за єдиним податком у розмірі 2% та відновить довоєнний режим для цих платників податків з 1 липня 2023 року та аудиторські перевірки", - йдеться у меморандумі.

Ще одним компонентом закону буде відновлення відповідальності за невикористання контрольно-касової техніки у торгових точках з 1 липня.

Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив проект листа про наміри уряду та Національного банку України Міжнародному валютному фонду та проект Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Як повідомляло РБК-Україна, МВФ схвалив 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на 15,6 млрд доларів.

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