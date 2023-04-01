Україна погодить податкове законодавство з нормами ЄС, - Меморандум із МВФ

Українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) зобов'язалася узгодити податкове законодавство з нормами Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

"Ми визначимо до кінця вересня 2023 року додаткові заходи щодо отримання доходів, які мають бути реалізовані у 2023 році, зосередивши увагу на тих, які можуть бути інтегровані у прогнози доходів бюджету на 2024 рік (наприклад, узгодження податків із директивами ЄС)", - йдеться у документі.

Влада також підтвердила намір ухвалити закон, який з 1 липня 2023 року скасує 2%-й податок і дозволить відновити податкові перевірки.

"Закон усуне особливості застосування спрощеного режиму оподаткування платниками податків за єдиним податком у розмірі 2% та відновить довоєнний режим для цих платників податків з 1 липня 2023 року та аудиторські перевірки", - йдеться у меморандумі.

Ще одним компонентом закону буде відновлення відповідальності за невикористання контрольно-касової техніки у торгових точках з 1 липня.

Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.