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Проблем із поверненням обов'язкового декларування не виникне, - Юрчишин

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Україна, Понеділок 03 квітня 2023 15:42
Проблем із поверненням обов'язкового декларування не виникне, - Юрчишин Фото: перший заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин (goloszmin.org)
Автор: Наталія Кава, Юрій Дощатов

Українській владі необхідно до кінця липня 2023 року повернути обов'язкове декларування доходів чиновників. У Верховній раді уже зареєстровано відповідний законопроект.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив перший заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

За його словами, у Раді вважають, що питання щодо декларування не викличуть складнощів.

"Виконати (маяки з декларування - ред.) - взагалі без проблем. Відповідний проект закону авторства Давида Арахамії вже в парламенті й готовий до розгляду. Удосконалити аспекти безпеки можна між першим та другим читанням", - заявив Юрчишин.

Він зауважив, що під аспектами безпеки мається на увазі рівень публічності інформації у деклараціях за умов війни.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) зобов'язалася до кінця липня 2023 року повернути обов'язкове декларування доходів чиновників.

Нагадаємо, Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

Детальніше про Меморандум можна прочитати в матеріалі РБК-Україна - "Курс гривні, тарифи, держборг. Що Україна пообіцяла МВФ у новій кредитній програмі".

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