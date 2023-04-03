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Проблем с возвращением обязательного декларирования не возникнет, - Юрчишин

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Украина, Понедельник 03 апреля 2023 15:42
Проблем с возвращением обязательного декларирования не возникнет, - Юрчишин Фото: первый заместитель председателя комитета ВР по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин (goloszmin.org)
Автор: Наталья Кава, Юрий Дощатов

Украинским властям необходимо до конца июля 2023 года вернуть обязательное декларирование доходов чиновников. В Верховной раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил первый заместитель председателя комитета ВР по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин.

По его словам, в Раде считают, что вопрос о декларировании не вызовет сложностей.

"Выполнить (маяки по декларированию - ред.) - вообще без проблем. Соответствующий проект закона авторства Давида Арахамии уже в парламенте и готов к рассмотрению. Усовершенствовать аспекты безопасности можно между первым и вторым чтением", - заявил Юрчишин.

Он отметил, что под аспектами безопасности подразумевается уровень публичности информации в декларациях в условиях войны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандума) обязались до конца июля 2023 года вернуть обязательное декларирование доходов чиновников.

Напомним, Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства власти страны предпринять определенные шаги.

Детальнее о Меморандуме можно прочитать в материале РБК-Украина - "Курс гривны, тарифы, госдолг. Что Украина пообещала МВФ в новой кредитной программе".

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Декларации о доходах МВФ
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