Проблем с возвращением обязательного декларирования не возникнет, - Юрчишин

Украинским властям необходимо до конца июля 2023 года вернуть обязательное декларирование доходов чиновников. В Верховной раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил первый заместитель председателя комитета ВР по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин.

По его словам, в Раде считают, что вопрос о декларировании не вызовет сложностей.

"Выполнить (маяки по декларированию - ред.) - вообще без проблем. Соответствующий проект закона авторства Давида Арахамии уже в парламенте и готов к рассмотрению. Усовершенствовать аспекты безопасности можно между первым и вторым чтением", - заявил Юрчишин.

Он отметил, что под аспектами безопасности подразумевается уровень публичности информации в декларациях в условиях войны.