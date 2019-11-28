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Пробки сковали Киев

Новости » Общество     28.11.2019 - 08:36
Пробки сковали Киев
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались в центре

Пробки в Киеве образовались на дорогах в четверг, 28 ноября. Такие данные в Google Maps.

Правый берег

Пробки зафиксированы на Голосеевском проспекте, в частности возле станций метро "Васильковская", "Голосеевская", "Демеевская", на улице Новая, проспекте Леся Курбаса, проспекте Валерия Лобановского, возле станции метро "Дворец Украина". Затруднено движение транспорта на Надднепрянском шоссе и Набережном шоссе.

Пробки сковали КиевФото: пробки на правом берегу Киеве (скриншот Google Maps)

Центр

Пробки образовались на бульваре Леси Украинки, возле станции метро "Кловская", частично на бульваре Тараса Шевченко, улице Михаила Грушевского, улице Институтская, возле станции метро "Золотые ворота", Воздухофлотском проспекте.

Пробки сковали КиевФото: пробки в центре Киева (скриншот Google Maps)

Левый берег

Затруднено движение транспорта на проспекте Бажана, проспекте Соборности, Дарницком шоссе, возле станции метро "Лесная", "Бориспольская", "Осокорки", "Позняки", "Левобережная". Также пробки на мосту Метро, Дарницком мосту и Южном мосту.

Пробки сковали КиевФото: пробки на левом берегу Киеве (скриншот Google Maps)

Напомним, в Киеве ограничат движение на эстакаде Южного моста. в частности, в "Киевавтодоре" сообщили, что ограничения будут действовать до 8 декабря с 9:00 до 13:00 на Южном мосту в направлении к станции метро "Выдубичи".

Кроме того, во время новогодне-рождественских празднований в центре Киева ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года по 12 января 2020.

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