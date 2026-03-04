Пробитий дах та дим у кабінетах: що відомо про зухвалу атаку на базу ЦРУ в посольстві США

Ця атака може стати символічною перемогою для Ірану на тлі його масштабної відповіді на бомбардувальну кампанію США та Ізраїлю на Близькому Сході.

Уряди США та Саудівської Аравії підтвердили, що два дрони влучили у комплекс посольства, проте не розкривали, що саме станція ЦРУ була уражена. Представники ЦРУ від коментарів утрималися.

За даними внутрішнього повідомлення Державного департаменту США, атака пошкодила частину даху посольства та спричинила димову забрудненість всередині будівлі. Повідомляється про структурні пошкодження, а персонал посольства продовжує залишатися в укриттях. Поки що немає інформації про постраждалих співробітників ЦРУ.

Експерти зазначають, що хоча атака є невеликим ударом для розвідувальної присутності США в Саудівській Аравії, вона може мати символічне значення для Ірану, який історично розглядав ЦРУ як свого головного ворога через таємну підтримку США військового перевороту 1953 року.

Колишні співробітники ЦРУ зазначають, що втрата станції не критична завдяки наявності резервних каналів і тісній співпраці з місцевими службами. «Це частина роботи, — зазначив один із колишніх офіцерів ЦРУ. — Місцеві партнери настільки тісно взаємодіють, що саудівці створять всі умови для роботи персоналу».