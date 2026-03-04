RU

Пробитая крыша и дым в кабинетах: что известно о дерзкой атаке на базу ЦРУ в посольстве США

Автор: Оксана Гапончук

Иранский дрон попал в комплекс посольства США в Эр-Рияде, повредив станцию ЦРУ.

Эта атака может стать символической победой для Ирана на фоне его масштабного ответа на бомбардировочную кампанию США и Израиля на Ближнем Востоке.

Правительства США и Саудовской Аравии подтвердили, что два дрона попали в комплекс посольства, однако не раскрывали, что именно станция ЦРУ была поражена. Представители ЦРУ от комментариев воздержались.

По данным внутреннего сообщения Государственного департамента США, атака повредила часть крыши посольства и вызвала дымовую загрязненность внутри здания. Сообщается о структурных повреждениях, а персонал посольства продолжает оставаться в укрытиях. Пока нет информации о пострадавших сотрудниках ЦРУ.

Эксперты отмечают, что хотя атака является небольшим ударом для разведывательного присутствия США в Саудовской Аравии, она может иметь символическое значение для Ирана, который исторически рассматривал ЦРУ как своего главного врага из-за тайной поддержки США военного переворота 1953 года.

Бывшие сотрудники ЦРУ отмечают, что потеря станции не критична благодаря наличию резервных каналов и тесному сотрудничеству с местными службами. "Это часть работы, - отметил один из бывших офицеров ЦРУ, - Местные партнеры настолько тесно взаимодействуют, что саудовцы создадут все условия для работы персонала".

 

