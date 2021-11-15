Пробили шлем полицейскому: польские силовики отразили очередную атаку мигрантов на границе

Вечером 15 ноября группа мигрантов из несколько сотен человек попыталась прорваться на территорию Польшу. Они закидывали польских силовиков камнями, повредив шлем одному из полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Польши.

Попытка мигрантов прорваться в Польшу произошла около 16:00 в районе населенного пункта Старжины. Группа нелегалов из несколько сотен человек пыталась перейти границу. Они использовали сколоченные из досок щиты, чтобы преодолеть проволочные заграждения и закидывали польских силовиков камнями.

Польские полицейские, пограничники и военные сумели предотвратить прорыв. Одному из силовиков камнем повредило шлем. Однако атака мигрантов была отражена.

Фото: польская полиция и пограничники отразили очередную атаку мигрантов на границе (twitter.com/podlaskaPolicja)