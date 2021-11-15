ru ua
Пн, 15 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Пробили шолом поліцейському: польські силовики відбили чергову атаку мігрантів на кордоні

Новость на русском →
Варшава, Понеділок 15 листопада 2021 21:49
Пробили шолом поліцейському: польські силовики відбили чергову атаку мігрантів на кордоні Фото: польська поліція і прикордонники відбили чергову атаку мігрантів на кордоні (twitter.com/podlaskaPolicja)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері 15 листопада група мігрантів з кількасот людей спробувала прорватися на територію Польщі. Вони закидали польських силовиків камінням, пошкодивши шолом одному з поліцейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Польщі.

Спроба мігрантів прорватися до Польщі сталася близько 16:00 в районі населеного пункту Старжини. Група нелегалів з кількасот людей намагалася перейти кордон. Вони використовували збиті з дощок щити, щоб подолати дротяні загородження і закидали польських силовиків камінням.

Польські поліцейські, прикордонники та військові зуміли запобігти прориву. Одному з силовиків каменем пошкодило шолом. Однак атака мігрантів була відбита.

Фото: польська поліція і прикордонники відбили чергову атаку мігрантів на кордоні (twitter.com/podlaskaPolicja)

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що мігранти на польсько-білоруському кордоні продовжують збиратися у КПП "Кузня".

За даними Міноборони Польщі, до операції на пункті пропуску "Кузня" залучено спецназ Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша Білорусь Міграційна криза
NEWS
В Україні платитимуть за вакцинацію: хто та скільки отримає
В Україні платитимуть за вакцинацію: хто та скільки отримає
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Росіяни зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Генерал США Бен Ходжес: Росіяни зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють