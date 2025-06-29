Пробачити Росію за війну? Глава МЗС Словаччини зробив несподівану заяву

На думку Бланара, конфлікт між Україною та РФ не має військового вирішення, тому йому потрібно запобігти за допомогою дипломатії та "дотриманням міжнародного права".

"Повернемося до дотримання міжнародного права і будемо шукати шляхи комунікації з Російською Федерацією", - сказав він.

Також міністр заявив, що Захід повинен знайти спосіб співпраці з РФ. Зокрема, він допустив прощення Москви.

"А може, навіть пробачити все, що сталося", - додав Бланар.