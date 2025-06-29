Простить Россию за войну? Глава МИД Словакии сделал неожиданное заявление

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что урегулирования войны в Украине требует налаживание коммуникации с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир STVR.
По мнению Бланара, конфликт между Украиной и РФ не имеет военного решения, поэтому его нужно предотвратить с помощью дипломатии и "соблюдением международного права".
"Вернемся к соблюдению международного права и будем искать пути коммуникации с Российской Федерацией", - сказал он.
Также министр заявил, что Запад должен найти способ сотрудничества с РФ. В том числе, он допустил прощения Москвы.
"А может, даже простить все, что произошло", - добавил Бланар.
Отметим, что Словакия является той страной, которая в паре с Венгрией обычно блокирует решения в пользу Украины и против России.
Так, на днях стало известно, что Словакия не снимает вето с 18-го пакета санкций против России. В связи с этим, ограничения, вероятно, могут будут приняты как минимум лишь на следующей неделе.
Также мы писали, что по словам Бланара, Словакия перестанет накладывать вето на санкции, когда ЕС даст гарантии смягчения последствий отказа от российских источников энергии.
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