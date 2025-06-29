Простить Россию за войну? Глава МИД Словакии сделал неожиданное заявление

По мнению Бланара, конфликт между Украиной и РФ не имеет военного решения, поэтому его нужно предотвратить с помощью дипломатии и "соблюдением международного права".

"Вернемся к соблюдению международного права и будем искать пути коммуникации с Российской Федерацией", - сказал он.

Также министр заявил, что Запад должен найти способ сотрудничества с РФ. В том числе, он допустил прощения Москвы.

"А может, даже простить все, что произошло", - добавил Бланар.