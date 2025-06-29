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Пробачити Росію за війну? Глава МЗС Словаччини зробив несподівану заяву

Неділя 29 червня 2025 21:07
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Пробачити Росію за війну? Глава МЗС Словаччини зробив несподівану заяву Фото: міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар заявив, що врегулювання війни в Україні потребує налагодження комунікації з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір STVR.

На думку Бланара, конфлікт між Україною та РФ не має військового вирішення, тому йому потрібно запобігти за допомогою дипломатії та "дотриманням міжнародного права".

"Повернемося до дотримання міжнародного права і будемо шукати шляхи комунікації з Російською Федерацією", - сказав він.

Також міністр заявив, що Захід повинен знайти спосіб співпраці з РФ. Зокрема, він допустив прощення Москви.

"А може, навіть пробачити все, що сталося", - додав Бланар.

Словаччина блокує санкції проти РФ

Зазначимо, що Словаччина є тією країною, яка в парі з Угорщиною зазвичай блокує рішення на користь України і проти Росії.

Так, днями стало відомо, що Словаччина не знімає вето з 18-го пакета санкцій проти Росії. У зв'язку з цим, обмеження, ймовірно, можуть будуть ухвалені щонайменше лише наступного тижня.

Також ми писали, що за словами Бланара, Словаччина перестане накладати вето на санкції, коли ЄС дасть гарантії пом'якшення наслідків відмови від російських джерел енергії.

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