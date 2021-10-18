ru ua
Пн, 18 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Почти как Pro-версия: Apple анонсировала третье поколение AirPods

Новина українською →
Понедельник 18 октября 2021 20:45
Почти как Pro-версия: Apple анонсировала третье поколение AirPods Фото: AirPods 3 (скрин с презентации Apple)
Автор: Сергей Новиков

Американская компания Apple на сегодняшней презентации анонсировала третье поколение беспроводных наушников AirPods. Они похожи на AirPods Pro, но без резиновых насадок и имеют укороченные ножки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию Apple.

AirPods 3 поддерживают Пространственное аудио (Spatial Audio) и адаптивный эквалайзер, а также имеют защиту от воды. В компании пообещали лучший звук и быструю зарядку: 5 минут заряда хватит на час использования. Кейс для зарядки теперь беспроводной.

Стоит отметить, что AirPods 3 не получили активного шумоподавления. Цена в США - 179 долларов.

Напомним, Apple сегодня также представила другие гаджеты, подробнее читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple
NEWS
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
DAILY
Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров