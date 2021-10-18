Почти как Pro-версия: Apple анонсировала третье поколение AirPods

Американская компания Apple на сегодняшней презентации анонсировала третье поколение беспроводных наушников AirPods. Они похожи на AirPods Pro, но без резиновых насадок и имеют укороченные ножки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию Apple.

AirPods 3 поддерживают Пространственное аудио (Spatial Audio) и адаптивный эквалайзер, а также имеют защиту от воды. В компании пообещали лучший звук и быструю зарядку: 5 минут заряда хватит на час использования. Кейс для зарядки теперь беспроводной.

Стоит отметить, что AirPods 3 не получили активного шумоподавления. Цена в США - 179 долларов.