Майже як Pro-версія: Apple анонсувала третє покоління AirPods

Американська компанія Apple на сьогоднішній презентації анонсувала третє покоління бездротових навушників AirPods. Вони схожі на AirPods Pro, але без гумових насадок і мають укорочені ніжки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію Apple.

AirPods 3 підтримують Просторове аудіо (Spatial Audio) і адаптивний еквалайзер, а також мають захист від води. У компанії пообіцяли кращий звук і швидку зарядку: 5 хвилин заряду вистачить на годину використання. Кейс для зарядки тепер бездротовий.

Варто відзначити, що AirPods 3 не отримали активного шумозаглушення. Ціна в США - 179 доларів.