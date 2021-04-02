Закликали до захоплення влади і змінам кордонів: в Україні викрили мережу агітаторів

Співробітники Служби безпеки України викрили міжрегіональну мережу інтернет-агітаторів. Вони закликали до захоплення влади і зміни кордонів.

У рамках слідчих дій були проведені обшуки за місцем проживання агітаторів в

Такі агітатори діяли на територіях Чернігівській, Сумській областях, Запоріжжі та Одесі.

"Правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами протиправної діяльності в інтересах іноземної сторони на шкоду державній безпеці України", - повідомили в СБУ.

Чернігівська область

У Чернігові місцевий мешканець через інтернет розповсюджував матеріали, в яких закликав до зміни державного кордону України. Також він поширював неправдиву інформацію про Збройних силах України для дискредитації українських військових, а також популяризував бойовиків в ОРДЛО.

"Для проведення антиукраїнської діяльності зловмисник адміністрував кілька груп у соціальних мережах, використовуючи спеціально створені акаунти. Інформацію для своїх "публікацій" агітатор отримував з пропагандистських інтернет-видань РФ і сайтів незаконних збройних формувань", - зазначили у спецслужбі.

За даним фактом порушено справу за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Ще один агітатор був виявлений в Прилуках. Він у своїй сторінці в одній із соцмереж закликав до захоплення державної влади. Йому повідомили про підозру за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ККУ.

Сумська область

У Конотопі місцевий мешканець через заборонену в Україну соцмережу поширював матеріали із закликами до зміни українських кордонів і насильницького повалення конституційного ладу. Йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 110 і ч. 2 ст. 109 ККУ.

Запоріжжя

Агітатор поширював на своїх сторінках в забороненій соцмережі заклики до порушення територіальної цілісності України. Також ведеться перевірка його причетність до бойовиків на Донбасі.

Одеса

Викрито адміністратор групи в соцмережах, який закликав до порушення громадського порядку, повалення конституційного ладу і зміни меж державного кордону. Йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 110 ККУ.