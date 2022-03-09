Призываем верить не вбросам, а реальным делам тех, кто на передовой, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не верить вбросам, а доверять реальным фактам от тех, кто сегодня находится на передовой. Также поделился подробностями относительно ситуации вокруг Киева.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Данилова.
"Меньше слушаем обманных слов и больше верим конкретным делам тех, кто в окопах на передовой, тех, кто не предаст!",- пишет Данилов.
Тем временем командир роты "Щит" Вадим Кодачигов поделился подробностями ситуации с передовой в Киеве:
- сейчас защитники находятся в Киеве и на подступах к городу;
- бойцы сохраняют бодрый и воинственный дух;
- российским оккупантам так и не удалось организовать кольцо вокруг Киева. Каждый раз военные давали агрессору жестокий ответ;
- тероборона вооружила более 100 тысяч человек, которые готовы защищать свои дома и семьи;
- Россия ввела против Украины 95% своего резерва, общей численностью 170 тысяч военных. 12 тысяч из них уже "не поднимут оружие", около 40 тысяч надолго об этом забудет;
- русские потеряли численное преимущество, в связи с чем они уже не смогут атаковать в нескольких направлениях. Однако, Кремль все же может прибегнуть к попытке штурма.
"Ждем! Примем со всем украинским гостеприимством! Насыплем так, что не донесете!",- пишет Кодачигов.
- российские военные потеряли боевой дух после того, как им наврали про "парадный строй и лучи славы".
- оккупанты прибегают к бомбардировке жилых кварталов и мирного населения. Европа же, со своей стороны, до сих пор не закрыла небо, не предоставила ПВО или же ПЗРК.
- Россию ожидает обесценивание ее валюты и экономический кризис. Между тем США помогают европейским коллегам еще больше давить на агрессора;
- день войны против Украины России обходится в 20 млрд долларов. Учитывая наступающий кризис - вести войну для агрессора становится все тяжелее.
Напомним, РБК-Украина обновляет информацию по ситуации в Киеве 9 марта.
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