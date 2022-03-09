Призываем верить не вбросам, а реальным делам тех, кто на передовой, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не верить вбросам, а доверять реальным фактам от тех, кто сегодня находится на передовой. Также поделился подробностями относительно ситуации вокруг Киева.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Данилова.

"Меньше слушаем обманных слов и больше верим конкретным делам тех, кто в окопах на передовой, тех, кто не предаст!",- пишет Данилов.

Тем временем командир роты "Щит" Вадим Кодачигов поделился подробностями ситуации с передовой в Киеве:

сейчас защитники находятся в Киеве и на подступах к городу;

бойцы сохраняют бодрый и воинственный дух;

российским оккупантам так и не удалось организовать кольцо вокруг Киева. Каждый раз военные давали агрессору жестокий ответ;

тероборона вооружила более 100 тысяч человек, которые готовы защищать свои дома и семьи;

Россия ввела против Украины 95% своего резерва, общей численностью 170 тысяч военных. 12 тысяч из них уже "не поднимут оружие", около 40 тысяч надолго об этом забудет;

русские потеряли численное преимущество, в связи с чем они уже не смогут атаковать в нескольких направлениях. Однако, Кремль все же может прибегнуть к попытке штурма.

"Ждем! Примем со всем украинским гостеприимством! Насыплем так, что не донесете!",- пишет Кодачигов.