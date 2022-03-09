ru ua
Ср, 09 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Закликаємо вірити не вкидам, а реальним справам тих, хто на передовій, - Данілов

Новость на русском →
Середа 09 березня 2022 19:46
Закликаємо вірити не вкидам, а реальним справам тих, хто на передовій, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав не вірити вкидам, а довіряти реальним фактам від тих, хто сьогодні перебуває на передовій. Також поділився подробицями щодо ситуації навколо Києва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Данілова.

"Менше слухаємо облудних слів і більше віримо конкретним справам тих, хто в окопах на передовій, тих, хто не зрадить!", - пише Данілов.

Тим часом командир роти "Щит" Вадим Кодачігов поділився подробицями ситуації з передової у Києві:

  • наразі захисники перебувають у Києві та на підступах до міста;
  • бійці зберігають бадьорий та войовничий дух;
  • російським окупантам так і не вдалося організувати кільце навколо Києва. Кожного разу військові давали агресору сувору відповідь;
  • тероборона озброїла більше 100 тисяч людей, які готові захищати свої домівки та сім’ї;
  • Росія ввела проти України 95% свого резерву, загальною чисельністю 170 тисяч військових. 12 тисяч з них вже “не піднімуть зброю”, близько 40 тисяч надовго про це забуде;
  • росіяни втратили чисельну перевагу, у зв’язку з чим вони вже не зможуть атакувати в декількох напрямках. Однак, Кремль все ж може вдатися до спроби штурму.

"Чекаємо! Приймемо з усією українською гостинністю! Насиплемо так, що не донесете!", - пише Кодачігов.

  • російські військові втратити бойовий дух після того, як їм набрехали про “парадний строй та промені слави”.
  • окупанти вдаються до бомбардування житлових кварталів й мирного населення. Європа ж, зі свого боку, досі не закрила небо, не надала ППО або ж ПЗРК.
  • Росію очікує знецінення її валюти та економічна криза. Тим часом США допомагають європейським колегам ще більше тиснути на агресора;
  • день війни проти України Росії обходиться у 20 млрд доларів. Враховуючи наступаючу кризу - вести війну для агресора стає все тяжче.

Нагадаємо, РБК-Україна оновлює інформацію щодо ситуації у Києві 9 березня.

Війна Росії проти України триває чотирнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Україна Олексій Данілов
NEWS
Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете: Зеленський звернувся до російських військових
Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете: Зеленський звернувся до російських військових
DAILY
Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України