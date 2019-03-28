Призыв Трампа увеличить добычу нефти вызвал падение цен

После заявления президента США Дональда Трампа в обращении к Организации стран - экспортеров нефти об уязвимости рынков фьючерсы на нефть марки Brent подешевели более чем на доллар. Об этом сообщают данные биржевых торгов на сайте РБК.

Нефть марки Brent закрыла сессию на уровне 67,26 долларов за беррель. Это на 0,39% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Фьючерсы на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,44 доллара (0,74%) - до 58,97 за баррель.

Напомним, президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что цена на нефть поднялась слишком высоко.

Сегодня сообщалось, что нефть дешевеет на данных о росте запасов в США. В частности, цена нефти марки Brent сегодня утром, 28 марта 2019 года, опустились ниже отметки 68 долларов за баррель.

Цены на нефть снижаются на фоне роста запасов в США. В то же время профильные аналитики уверены, что усилия ОПЕК+ по сокращению добычи продолжают поддерживать рынки. По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,80 миллиона баррелей, в то время как эксперты ожидали снижения на 1,2 миллиона баррелей.

Добавим, на прошлой неделе замедление роста в еврозоне обрушило цены на нефть. Перед этим цены не нефть обновили максимумы 2019 года.