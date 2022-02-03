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Призыв в армию с 2024 года отменят. Резников объяснил почему

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Киев, Четверг 03 февраля 2022 11:08
Призыв в армию с 2024 года отменят. Резников объяснил почему Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, почему военный призыв планируют отменить. Власти хотят перейти к формированию профессиональной армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Минобороны.

По его словам, ВСУ состоят из трех категорий:

  1. Самая маленькая - это призыв. Люди, которые по старой традиции могут быть приглашены в центры комплектации и полтора года нести службу. Их сегодня 10% от численности ВСУ (261 тысяча).
  2. Контрактники - парни и девушки, которые заключают контракт от 8 месяцев до 3 лет.
  3. Те, кто несут службу более 10 лет.

"Идея указа Зеленского заключается в том, что в течение 4 лет в спокойном плановом режиме мы должны перейти к формированию профессиональной армии. Это даст нам возможность отказаться от срочного призыва, от краткосрочных контрактов и сделать службу в ВСУ привлекательной, интересной профессией", - заявил Резников.

Он сообщил, что в министерстве сейчас работают над законопроектами.

"Начиная с того, чтобы начать альтернативную срочной службе систему подготовки юношей и девушек 3-3,5 месяца. После подготовки они не попадают в срочный призыв", - уточнил он.

Резников заявил, что с 2024 года в Украине могут вообще отказаться от срочной службы.

"Служба в ВСУ должна быть интересной, контракт должен быть от 10 лет, тогда есть смысл инвестировать в подготовку, в жилищную программу, денежное обеспечение", - сообщил он.

Напомним, Резников ранее рассказал, кто сможет избежать призыва в армию в 2024 году.

Отметим, в Украине планируют отменить призыв на срочную военную службу.

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