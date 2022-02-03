Призыв в армию с 2024 года отменят. Резников объяснил почему

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Минобороны.

По его словам, ВСУ состоят из трех категорий:

Самая маленькая - это призыв. Люди, которые по старой традиции могут быть приглашены в центры комплектации и полтора года нести службу. Их сегодня 10% от численности ВСУ (261 тысяча). Контрактники - парни и девушки, которые заключают контракт от 8 месяцев до 3 лет. Те, кто несут службу более 10 лет.

"Идея указа Зеленского заключается в том, что в течение 4 лет в спокойном плановом режиме мы должны перейти к формированию профессиональной армии. Это даст нам возможность отказаться от срочного призыва, от краткосрочных контрактов и сделать службу в ВСУ привлекательной, интересной профессией", - заявил Резников.

Он сообщил, что в министерстве сейчас работают над законопроектами.

"Начиная с того, чтобы начать альтернативную срочной службе систему подготовки юношей и девушек 3-3,5 месяца. После подготовки они не попадают в срочный призыв", - уточнил он.

Резников заявил, что с 2024 года в Украине могут вообще отказаться от срочной службы.

"Служба в ВСУ должна быть интересной, контракт должен быть от 10 лет, тогда есть смысл инвестировать в подготовку, в жилищную программу, денежное обеспечение", - сообщил он.