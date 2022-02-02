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Кто сможет избежать призыва в армию с 2024 года. Резников разъяснил

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Киев, Среда 02 февраля 2022 12:02
Кто сможет избежать призыва в армию с 2024 года. Резников разъяснил Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве обороны Украины сообщили, что с 1 января 2024 года они планируют полностью заменить военный призыв на кратковременную интенсивную подготовку. Это будет сделано постепенно увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт министерства.

По его словам, министерство подготовило видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка.

"Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут попадать под призыв", - сообщил он.

Напомним, в Украине отменят призыв на срочную военную службу. Кабмину поручено обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект относительно этого.

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