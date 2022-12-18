Прізвище на "М"? Зеленський висміяв нікчемні погрози росіян через системи Patriot

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і LCI.

"Погрози від деяких їх офіційних осіб щодо наявності Patriot на нашій землі, вони смішні. Я вважаю, це говорить алкоголь в організмі деяких цих офіційних осіб, які дуже часто не тверезими щось формулюють і комусь погрожують", - заявив президент.

Відповідаючи на питання, чи не йдеться саме про того, чиє прізвище починається на "М" (ймовірно, Дмитро Медведєв, заступник голови Ради Безпеки Росії), президент іронічно відповів: "Можливо. Я думаю, що він вже давно ні на що не починається, він вже давно закінчився".