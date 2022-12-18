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Фамилия на "М"? Зеленский высмеял никчемные угрозы россиян из-за систем Patriot

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский высмеял угрозы отдельных российских ничтожеств из-за возможной передачи нашей стране ПВО Patriot.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

"Угрозы от некоторых их официальных лиц относительно наличия Patriot на нашей земле, они смешны. Я считаю, это говорит алкоголь в организме некоторых этих официальных лиц, которые очень часто не трезвыми что-то формулируют и кому-то угрожают", - заявил президент.

Отвечая на вопрос, не идет ли речь именно о том, чья фамилия начинается на "М" (вероятно, Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России), президент иронично ответил: "Возможно. Я думаю, что он уже давно ни на что не начинается, он уже давно закончился".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Медведев пригрозил уничтожать Patriot в случае их передачи Украине.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов назвал заявления жалкого заместителя председателя Совета Безопасности России "надписями в нужниках" и призвал прекратить его цитировать.

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Война в УкраинеВладимир Зеленский