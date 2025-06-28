Прізвища Руський і Москва в Україні: скільки людей їх мають та як вони з'явилися

Звідки з'явилося прізвище "Руській"

Прізвище Русский або Руський має давнє й багатошарове походження, що переплітає особисту ідентичність з історичними процесами. Воно зустрічається в Україні рідко, але його присутність - промовиста.

У буквальному перекладі це означає "той, що з Русі" або - у пізнішому розумінні - "той, що з Росії". Такий родовий знак могли дати людині, яка походила з території Московії або Російської імперії, говорила відмінною мовою, дотримувалась православної віри або служила в адміністративних і військових структурах імперії.

У багатьох випадках прізвище виникало неофіційно - з прізвиська. Наприклад, якщо в українське село прибував переселенець зі східних територій, місцеві могли прозвати його "Руським", і згодом ця назва закріплювалася в документах як прізвище для всієї родини.

Однак у різних частинах України слово "руській" могло мати кардинально інше значення. У Галичині, Закарпатті та Буковині до початку 20 століття під "руськими" розуміли не росіян, а українців, тобто представників русинської традиції.

У цьому випадку прізвище "Руський" могло свідчити про етнічну або культурну ідентичність, не пов’язану з Росією.

Хто і як отримував прізвище "Русский"

Найчастіше до цього прізвища призводили такі обставини:

міграція з Росії в Україну (особливо у 18-20 століттях)

служба в російській армії або чиновництві

відмінності у мові, зовнішності або віросповіданні, що виділяли людину з-поміж місцевого населення

штучна русифікація - наприклад, під час переписів або змін паспортних даних у СРСР

православна віра в регіонах з католицькою домінантою - у таких випадках "русинами" часто називали саме православних

Іноді це була навіть ознака статусу - зв’язок із владою або імперськими структурами автоматично маркував людину в очах громади.

Скільки людей в Україні носять це прізвище

За останніми відкритими даними, прізвище Русский мають лише 7 осіб по всій Україні.

Схожі прізвища та їхнє розповсюдження

В Україні також зафіксовано кілька варіацій і похідних прізвищ, які, ймовірно, мають спільну основу з "Русским".

Ось як виглядає статистика:

Русских - 118 носіїв

Русскіх -13 носіїв

Русскіна - 32 носії

Русскова – 30 носіїв

Руссков - 29 носіїв

Прізвище "Москва": ще одна несподіванка

Натомість набагато поширенішим виявилось прізвище Москва.

На сьогодні в Україні проживають 454 особи, які його носять. І найцікавіше - більшість із них мешкає у західних областях.