Найкумедніші прізвища українців, аналогів яких немає у цілому світі: а ви їх чули?
Деякі прізвища можуть викликати усмішку, інші - подив або навіть гордість. В Україні збереглося чимало родових імен, які виникли з жартівливих прізвиськ, професій, особливостей зовнішності чи характеру, або ж мають топонімічне походження.
Яке походження мають прізвища, що звучать, як насмішка, розповідає РБК-Україна з посиланням на генеалогічне товариство Рідні.
Прізвища, які здивують навіть найзатятішого мовознавця
У сучасній Україні досі можна зустріти носіїв таких незвичних прізвищ:
- Сопливий - 4 власники
- Уродов - 2 представники
- Барига - 1 носій у Рівненській області
- Прищ - 200 українців із цим прізвищем
- Мохнаткіна - 25 людей
- Лярва - 1 особа на Тернопільщині
- Смердюк - 7 представників
- Ананідзе - 6 носіїв
Ці імена часто виникали як наслідок кумедних ситуацій або були способом вирізнити людину в громаді. Згодом такі прізвища закріпилися і стали частиною родинної ідентичності.
Спадок козацької доби
Не менш цікаві прізвища, що дійшли до наших днів ще з часів козаччини:
- Дригало - 93 носії на Київщині
- Добридень - 526 осіб на Тернопільщині та Одещині
- Свинобоєв - 12 людей на Черкащині та Київщині
- Непийвода - 1107 носіїв на Вінниччині та Івано-Франківщині
- Підкуймуха - 103 мешканці Львівщини
- Пупкін - 9 представників на Хмельниччині та Київщині
- Верещака - 1787 носіїв на Полтавщині й Харківщині
- Колобок - 1 людина у Запорізькій області
- Неїжборщ - 20 осіб на Сумщині та Полтавщині
Такі прізвища не просто вирізняють своїх носіїв - вони є живим свідченням історії, народного гумору та мовної самобутності українців.
У світі важко знайти щось подібне, і саме тому ці родові імена викликають стійкий інтерес дослідників і громадськості.
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