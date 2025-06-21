ua en ru
Сб, 21 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Найкумедніші прізвища українців, аналогів яких немає у цілому світі: а ви їх чули?

Субота 21 червня 2025 08:05
UA EN RU
Найкумедніші прізвища українців, аналогів яких немає у цілому світі: а ви їх чули? Найкумедніші українські прізвища, які існують й досі (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Деякі прізвища можуть викликати усмішку, інші - подив або навіть гордість. В Україні збереглося чимало родових імен, які виникли з жартівливих прізвиськ, професій, особливостей зовнішності чи характеру, або ж мають топонімічне походження.

Яке походження мають прізвища, що звучать, як насмішка, розповідає РБК-Україна з посиланням на генеалогічне товариство Рідні.

Прізвища, які здивують навіть найзатятішого мовознавця

У сучасній Україні досі можна зустріти носіїв таких незвичних прізвищ:

  • Сопливий - 4 власники
  • Уродов - 2 представники
  • Барига - 1 носій у Рівненській області
  • Прищ - 200 українців із цим прізвищем
  • Мохнаткіна - 25 людей
  • Лярва - 1 особа на Тернопільщині
  • Смердюк - 7 представників
  • Ананідзе - 6 носіїв

Ці імена часто виникали як наслідок кумедних ситуацій або були способом вирізнити людину в громаді. Згодом такі прізвища закріпилися і стали частиною родинної ідентичності.

Спадок козацької доби

Не менш цікаві прізвища, що дійшли до наших днів ще з часів козаччини:

  • Дригало - 93 носії на Київщині
  • Добридень - 526 осіб на Тернопільщині та Одещині
  • Свинобоєв - 12 людей на Черкащині та Київщині
  • Непийвода - 1107 носіїв на Вінниччині та Івано-Франківщині
  • Підкуймуха - 103 мешканці Львівщини
  • Пупкін - 9 представників на Хмельниччині та Київщині
  • Верещака - 1787 носіїв на Полтавщині й Харківщині
  • Колобок - 1 людина у Запорізькій області
  • Неїжборщ - 20 осіб на Сумщині та Полтавщині

Такі прізвища не просто вирізняють своїх носіїв - вони є живим свідченням історії, народного гумору та мовної самобутності українців.

У світі важко знайти щось подібне, і саме тому ці родові імена викликають стійкий інтерес дослідників і громадськості.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Імена Історія України
Новини
Наступ загруз: в Естонії оцінили можливість оперативного прориву РФ на фронті
Наступ загруз: в Естонії оцінили можливість оперативного прориву РФ на фронті
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді