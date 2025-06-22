ua en ru
Нд, 22 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Вони лякають і дивують. Які українські прізвища пов'язані з містикою: ваше є у списку?

Неділя 22 червня 2025 08:05
UA EN RU
Вони лякають і дивують. Які українські прізвища пов'язані з містикою: ваше є у списку? Які українські прізвища належать шаманам, ясновидцям та потойбіччям (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Деякі українські прізвища приховують більше, ніж згадку про професію чи риси характеру. Вони ведуть нас до уявлень предків про людей, здатних бачити майбутнє, розмовляти з духами й використовувати магічні сили.

Які прізвища приховують в собі натяки на надприродне, розповідає РБК-Україна з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" українського мовознавця Юліана Редька.

Прізвища з натяком на потойбіччя

У давнину такі прізвища не були вигадкою - їх давали тим, хто, на думку громади, володів особливим даром.

Зокрема:

Нечай, Нечипор - могли означати появу людини "зненацька" або "не вчасно", що трактувалося як містичне явище.

Чорт, Чортик, Чортенко - прізвиська з "чортівським" підтекстом часто давали особам із гострим характером чи незвичною зовнішністю.

Бісовий, Бісик, Бісенко - споріднені з попередніми, несли в собі уявлення про зв’язок із нечистими силами.

Прізвища ясновидців

У традиційному суспільстві особливо поважали людей, які могли "бачити далі", - провидців. Їх вважали посередниками між звичайним і надприродним світом. Тому досі трапляються в Україні такі прізвища, як:

Пророк - 441 носій

Віщак - 328 осіб

Віщун - 59 осіб

Віщенко – 15 осіб

Віщанський - 28 осіб

Бачинський - 2149 осіб

Прізвища, пов’язані з магією Місяця

Для наших пращурів Місяць був символом загадковості та магії. Не дивно, що утворилися й прізвища, пов’язані з ним:

  • Місяць
  • Міськів
  • Місюра

Загалом, понад 4000 українців носять ці родові імена.

Шамани серед нас

Унікальні прізвища Шаман та Шаманенко належали людям, яких вважали здатними лікувати словами та травами, а також вступати в контакт із духами. У сучасній Україні носіїв таких прізвищ зафіксовано понад 170 осіб.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Імена Історія України Цікаві факти
Новини
Трамп хотів переговорів з Іраном, але не змогли "додзвонитися в бункер аятолли", - Axios
Трамп хотів переговорів з Іраном, але не змогли "додзвонитися в бункер аятолли", - Axios
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді