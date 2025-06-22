Вони лякають і дивують. Які українські прізвища пов'язані з містикою: ваше є у списку?
Деякі українські прізвища приховують більше, ніж згадку про професію чи риси характеру. Вони ведуть нас до уявлень предків про людей, здатних бачити майбутнє, розмовляти з духами й використовувати магічні сили.
Які прізвища приховують в собі натяки на надприродне, розповідає РБК-Україна з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" українського мовознавця Юліана Редька.
Прізвища з натяком на потойбіччя
У давнину такі прізвища не були вигадкою - їх давали тим, хто, на думку громади, володів особливим даром.
Зокрема:
Нечай, Нечипор - могли означати появу людини "зненацька" або "не вчасно", що трактувалося як містичне явище.
Чорт, Чортик, Чортенко - прізвиська з "чортівським" підтекстом часто давали особам із гострим характером чи незвичною зовнішністю.
Бісовий, Бісик, Бісенко - споріднені з попередніми, несли в собі уявлення про зв’язок із нечистими силами.
Прізвища ясновидців
У традиційному суспільстві особливо поважали людей, які могли "бачити далі", - провидців. Їх вважали посередниками між звичайним і надприродним світом. Тому досі трапляються в Україні такі прізвища, як:
Пророк - 441 носій
Віщак - 328 осіб
Віщун - 59 осіб
Віщенко – 15 осіб
Віщанський - 28 осіб
Бачинський - 2149 осіб
Прізвища, пов’язані з магією Місяця
Для наших пращурів Місяць був символом загадковості та магії. Не дивно, що утворилися й прізвища, пов’язані з ним:
- Місяць
- Міськів
- Місюра
Загалом, понад 4000 українців носять ці родові імена.
Шамани серед нас
Унікальні прізвища Шаман та Шаманенко належали людям, яких вважали здатними лікувати словами та травами, а також вступати в контакт із духами. У сучасній Україні носіїв таких прізвищ зафіксовано понад 170 осіб.
Вас також може зацікавити:
- Прізвища українців, які звучать як насмішка
- Які старовинні прізвища згадуються ще у козацьких реєстрах
- Ці українські імена дуже подобаються американцям