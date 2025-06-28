Фамилии "Руській" и "Москва" в Украине: сколько людей их носят и как они появились

Фамилия "Руській" может звучать знакомо, но ее происхождение совсем неожиданное. Некоторые получили ее из-за переселения из России, некоторые - из-за православной веры, а некоторые вообще как символ украинской идентичности на западе страны. Всего таких людей - менее десяти в Украине.
Как эти фамилии дожили до наших дней и что могут рассказать о своих носителях, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на генеалогический портал Рідні.
Фамилия "Русский" или "Руській" имеет древнее и многослойное происхождение, переплетающее личную идентичность с историческими процессами. Она встречается в Украине редко, но ее присутствие - красноречиво.
В буквальном переводе это означает "тот, что с Руси" или - в более позднем понимании - "тот, что из России". Такой родовой знак могли дать человеку, который происходил с территории Московии или Российской империи, говорил на отличном языке, придерживался православной веры или служил в административных и военных структурах империи.
Во многих случаях фамилия возникала неофициально - из прозвища. Например, если в украинское село прибывал переселенец с восточных территорий, местные могли прозвать его "Руськім", и впоследствии это название закреплялось в документах как фамилия для всей семьи.
Однако в разных частях Украины слово "руській" могло иметь кардинально другое значение. На Галичине, Закарпатье и Буковине до начала 20 века под "руськіми" понимали не русских, а украинцев, то есть представителей русинской традиции.
В этом случае фамилия "Руській" могла свидетельствовать об этнической или культурной идентичности, не связанной с Россией.
Чаще всего к этой фамилии приводили следующие обстоятельства:
Иногда это был даже признак статуса - связь с властью или имперскими структурами автоматически маркировала человека в глазах общины.
По последним открытым данным, фамилию "Русский" имеют только 7 человек по всей Украине.
В Украине также зафиксировано несколько вариаций и производных фамилий, которые, вероятно, имеют общую основу с "Русским".
Вот как выглядит статистика:
Русских - 118 носителей
Русскіх -13 носителей
Рускіна - 32 носителя
Русскова - 30 носителей
Руссков - 29 носителей
Зато гораздо более распространенной оказалась фамилия Москва.
На сегодня в Украине проживают 454 человека, которые ее носят. И самое интересное - большинство из них живет в западных областях.
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