Призванных в армию РФ жителей Крыма отправят на войну в Украину, - прокуратура

В оккупированном Крыму продолжается незаконный набор в армию РФ. Призванные, в основном украинские граждане, будут вынуждены участвовать в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Автономной Республики Крым и города Севастополь.

"На территории временно оккупированного полуострова идет очередная, 15 незаконная призывная кампания, начатая российской федерацией. Призывники, в основном граждане Украины, будут вынуждены непосредственно участвовать в войне России против Украины", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что прокуратура Крыма установила и сообщила о подозрениях в совершении военного преступления 10 войсковым комиссарам разных районов оккупированного полуострова. Среди них и так называемый "военный комиссар" Республики Крым.

В прокуратуре добавили, что украинские суды уже рассматривают обвинительные акты в отношении военных комиссаров Симферопольского и Кировского районов, а также городов Алушта и Феодосия. Они обвиняются в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).