Призваних в армію РФ жителів Криму відправлять на війну в Україну, - прокуратура

В окупованому Криму продовжується незаконний призов до армії РФ. Жителі півострова, переважно українські громадяни, будуть змушені брати участь у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.

"На території тимчасово окупованого півострова йде чергова, 15 незаконна призовна кампанія, розпочата Російською Федерацією. Призовники, в основному громадяни України, будуть змушені безпосередньо брати участь у війні Росії проти України", - йдеться в повідомленні наглядового відомства.

Зазначається, що прокуратура Криму встановила і повідомила про підозри у скоєнні військового злочину 10 військовим комісарам різних районів окупованого півострова. Серед них і так званий "військовий комісар" Республіки Крим.

У прокуратурі додали, що українські суди вже розглядають обвинувальні акти щодо військових комісарів Сімферопольського і Кіровського районів, а також міст Алушта і Феодосія. Вони звинувачуються в порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).