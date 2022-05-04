"Призвал Израиль жестко и решительно реагировать на эту пренебрежительную политику", - Ермак о заявлениях Лаврова
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал пренебрежительное отношение России к другим странам. В частности отметил высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о народе Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Андрея Ермака в Telegram.
По его мнению, Россия представляет экзистенциальную угрозу не только для Украины. Об этом говорят даже антисемитские заявления МИД РФ и лично Сергея Лаврова, считает глава ОП Украины.
"Его заявление о" еврейской крови " Гитлера-это больше, чем моветон. Это не просто отрицание Холокоста и обвинение его жертв. Это тот же ревизионизм в истории, с которым, якобы, борется Москва. Отрицание ею права на существование украинского государства и украинского народа, чрезвычайная жестокость, с которой российские войска пытают и казнят наших мирных граждан, систематическое уничтожение нашего культурного наследия - слишком много в этих действиях напоминает о взглядах и практиках нацисти", - комментирует Ермак.
Также он отмечает, Россия пытается переложить свои преступления на тех, против кого их совершает. Даже если для этого приходится идти против исторической правды.
В истории был один Холокост. Однако ни человеконенавистнический мировоззрение, ни усмешка риторика, ни зверские методы его организаторов и исполнителей не ушли в прошлое. В богатой общей истории евреев и украинцев теперь прибавилось страниц, говорит руководитель ОП Украины.
"Поэтому я призвал Израиль жестко и решительно реагировать на эту пренебрежительную и преступную российскую политику, призвал встать на сторону Украины. Потому что все люди, которые поддерживают добро, демократию, свободу, должны верить, что Украина обязательно одержит победу. И мы действительно победим", - подчеркнул Андрей Ермак.
Напомним, Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев самыми отъявленными антисемитами. Израиль заявил, что подобные высказывания российского чиновника являются возмутительными.
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