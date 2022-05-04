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"Закликав Ізраїль жорстко та рішучо реагувати на цю зневажливу політику", - Єрмак про заяви Лаврова

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Україна, Середа 04 травня 2022 20:32
"Закликав Ізраїль жорстко та рішучо реагувати на цю зневажливу політику", - Єрмак про заяви Лаврова Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував зневажливе ставлення Росії до інших країн. Зокрема відзначив висловлювання міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про народ Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Андрія Єрмака в Telegram.

На його думку, Росія становить екзистенційну загрозу не лише для України. Про це говорять навіть антисемітські заяви МЗС РФ і особисто Сергія Лаврова, вважає глава ОП України.

"Його заява про "єврейську кров" Гітлера - це більше, ніж моветон. Це не просто заперечення Голокосту і звинувачення його жертв. Це той-таки ревізіонізм в історії, з яким, буцімто, бореться Москва. Заперечення нею права на існування української держави та українського народу, надзвичайна жорстокість, з якою російські війська катують і страчують наших мирних громадян, систематичне нищення нашої культурної спадщини - надто багато в цих діях нагадує про погляди й практики нацисті", - коментує Єрмак.

Також він зазаначає, Росія намагається перекласти свої злочини на тих, проти кого їх здійснює. Навіть якщо для цього доводиться йти проти історичної правди.

В історії був один Голокост. Однак ані людиноненависницький світогляд, ані зверхня риторика, ані звірячі методи його організаторів і виконавців не пішли в минуле. У багатій спільній історії євреїв та українців тепер додалося сторінок, говорить керівник ОП України.

"Тому я закликав Ізраїль жорстко та рішучо реагувати на цю зневажливу та злочинну російську політику, закликав стати на бік України. Бо всі люди, які підтримують добро, демократію, свободу, мають вірити, що Україна обов’язково переможе. І ми дійсно переможемо", - наголосив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв найзапеклішими антисемітами. Ізраїль заявив, що подібні висловлювання російського чиновника є обурливими.

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