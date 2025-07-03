Призупинення постачання зброї Україні стало несподіванкою для союзників Трампа, - Politico

За словами обізнаних із ситуацією осіб, рішення Пентагону стало несподіванкою для тих, хто зазвичай добре обізнаний з такими питаннями, включаючи членів Конгресу, чиновників Державного департаменту та ключових європейських союзників. Зокрема викликало занепокоєння та розчарування серед провідних республіканців, які вважають, що один з високопоставлених чиновників Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки (США) мав надмірний вплив на це рішення.

Як пише Politico, призупинення поставок було ініційоване керівником відділу політики Пентагону Елбріджем Колбі, а також невеликим колом радників через побоювання, що запаси певних видів зброї в Штатах вичерпуються.

"Навіть союзники президента Дональда Трампа були розчаровані цим кроком і звинуватили таких чиновників, як Колбі у тому, що вони просували цей крок, не повідомляючи про це решту адміністрації та інших", - додає Politico.

Конгресмен Майл МакКол, коментуючи ситуацію, висловив сумнів у тому, що Колбі та інші чиновники консультувались з цього приводу з державним секретарем США Марко Рубіо й припустив, що "у Білому домі існує внутрішній розкол".

Конгресмен Брайан Фіцпатрік, своєю чергою, написав Трампу листа щодо проведення екстреної наради в Білому домі та Пентагону з приводу призупинення військової підтримки.

Ще двоє американських чиновників стверджують, що у Пентагоні не звертались за консультацією до Державного департаменту, посольства США в Києві або ж команди спеціального представника голови Білого дому Кіта Келлога перед тим як "відкликати партію важливої зброї, яка вже була на території Польщі".

Водночас у Білому домі й Державному департаменті є ті, хто відкидає заяви про те, що рішення Пентагону застало чиновників адміністрації США зненацька.