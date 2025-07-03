Приостановление поставок оружия Украине стало неожиданностью для союзников Трампа, - Politico

По словам знакомых с ситуацией лиц, решение Пентагона стало неожиданностью для тех, кто обычно хорошо знаком с такими вопросами, включая членов Конгресса, чиновников Государственного департамента и ключевых европейских союзников. В частности вызвало беспокойство и разочарование среди ведущих республиканцев, которые считают, что один из высокопоставленных чиновников Министерства обороны Соединенных Штатов Америки (США) имел чрезмерное влияние на это решение.

Как пишет Politico, приостановление поставок было инициировано руководителем отдела политики Пентагона Элбриджем Колби, а также небольшим кругом советников из-за опасений, что запасы определенных видов оружия в Штатах исчерпываются.

"Даже союзники президента Дональда Трампа были разочарованы этим шагом и обвинили таких чиновников, как Колби в том, что они продвигали этот шаг, не сообщая об этом остальной администрации и другим", - добавляет Politico.

Конгрессмен Майл Маккол, комментируя ситуацию, выразил сомнение в том, что Колби и другие чиновники консультировались по этому поводу с государственным секретарем США Марко Рубио и предположил, что "в Белом доме существует внутренний раскол".

Конгрессмен Брайан Фицпатрик, в свою очередь, написал Трампу письмо о проведении экстренного совещания в Белом доме и Пентагоне по поводу приостановления военной поддержки.

Еще двое американских чиновников утверждают, что в Пентагоне не обращались за консультацией в Государственный департамент, посольство США в Киеве или команды специального представителя главы Белого дома Кита Келлога перед тем как "отозвать партию важного оружия, которая уже была на территории Польши".

В то же время в Белом доме и Государственном департаменте есть те, кто отвергает заявления о том, что решение Пентагона застало чиновников администрации США врасплох.