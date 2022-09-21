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Призовники з РФ почали масово їхати до Фінляндії після оголошення мобілізації

Фото: Призовники з РФ почали масово їхати до Фінляндії після оголошення мобілізації (pixabay com)
Автор: Дмитро Браславський

Після початку часткової мобілізації в Росії збільшився потік росіян призовного віку, які прибувають до Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.

"Кількість приїжджих значно зросла. Є заявки, які свідчать, що є бажання виїхати з Росії, а умови повернення не виконуються. Тоді рішення про видачу візи негативне", - заявив голова консульського департаменту міністерства закордонних справ Фінляндії Юссі Таннер.

На його думку, найближчим часом кількість охочих покинути РФ стане більшою.

"Консульський департамент МЗС Фінляндії наразі аналізує наслідки оголошення часткової мобілізації в РФ", - додав Таннер.

Нагадаємо, що Естонія не надаватиме притулку росіянам, які бажають уникнути мобілізації.

Також, Латвія не видаватиме візи громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації.

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