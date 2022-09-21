Призывники из РФ начали массово ехать в Финляндию после объявления мобилизации

После начала частичной мобилизации в России увеличился поток россиян призывного возраста, которые прибывают в Финляндию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.
"Количество приезжих значительно возросло. Есть заявки, свидетельствующие, что есть желание уехать из России, а условия возвращения не выполняются. Тогда решение о выдаче визы отрицательное", - заявил глава консульского департамента министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер.
По его мнению, в ближайшее время количество желающих покинуть РФ станет больше.
"Консульский департамент МИД Финляндии анализирует последствия объявления частичной мобилизации в РФ", - добавил Таннер.
Напомним, что Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, желающим избежать мобилизации.
Также Латвия не будет выдавать визы гражданам России, уклоняющимся от мобилизации.
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