Признание "ДНР" и "ЛНР": Совбез ООН соберется в 4:00

Совет безопасности ООН соберется для обсуждения российского признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" рано утром. Заседание ожидается в 4:00 по киевскому времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщает Reuters со ссылкой на российского дипломата, Совет безопасности ООН должен провести публичное заседание по Украине в течение нескольких часов. Отметим, именно Россия на сегодня председательствует в Совбезе.
Напомним, после решения президента России Владимира Путина признать так называемые "ЛДНР" украинская сторона потребовала созвать заседание Совбеза ООН.
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш назвал решение Путина нарушением территориальной целостности Украины и призвал к мирному урегулированию конфликта.